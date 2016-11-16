Госдума ввела штрафы за прогулы для депутатов

Депутаты Госдумы сегодня, 16 ноября, ввели финансовую ответственность для своих коллег за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Народные избранники приняли решение о внесении поправок в регламент нижней палаты на утреннем пленарном заседании Госдумы. За прогулы депутат лишается одной шестой части выплат, предусмотренных законодательством.

—Отсутствовавшим на заседании признается депутат Государственной думы, ни разу не зарегистрировавшийся на заседании палаты,— отмечает Госдума.

Решение о наказании депутата предстоит принимать членам комитета Госдумы по регламенту и организации работы нижней палаты.

Как писала"ОГ", в ноябре представители руководства всех четырёх парламентских фракций внесли в Госдуму поправки в регламент нижней палаты российского парламента о введении финансовой ответственности депутата за прогулы.

Весной 2016 года парламентарии ввели наказание за отсутствие на заседаниях в виде досрочного лишения полномочий. Первым депутатом, потерявшим мандат за прогулы, стал представитель "Справедливой России" Илья Пономарёв.