Комитет ЗакСО по социальной политике проведёт выездное заседание

17 ноября. 14:00. В Областном центре реабилитации инвалидов состоится выездное заседание комитета Заксобрания по социальной политике.

Министерство социальной политики Свердловской области отчитается перед депутатами комитета Законодательного собрания о ходе реализации комплексной программы "Доступная среда" на 2014–2020 годы.

В 14:00 начнётся экскурсия по зданию Центра реабилитации инвалидов, который многие парламентарии посетят впервые. Здание ОЦРИ является самым доступным в нашем регионе для людей с ограниченными возможностями здоровья.