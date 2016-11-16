Комитет ЗакСО по социальной политике проведёт выездное заседание

16 ноября 2016, 14:06

17 ноября. 14:00. В Областном центре реабилитации инвалидов состоится выездное заседание комитета Заксобрания по социальной политике.

Министерство социальной политики Свердловской области отчитается перед депутатами комитета Законодательного собрания о ходе реализации комплексной программы "Доступная среда" на 2014–2020 годы.

В 14:00 начнётся экскурсия по зданию Центра реабилитации инвалидов, который многие парламентарии посетят впервые. Здание ОЦРИ является самым доступным в нашем регионе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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