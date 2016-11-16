Губернатор поручил проработать варианты дополнительной поддержки для Нижнего Тагила

По итогам состоявшейся сегодня встречи с вице-губернатором Галиной Кулаченко и мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым глава региона Евгений Куйвашев поручил проработать варианты дополнительной поддержки для второго по величине города Среднего Урала.

Как сообщает областной департамент информполитики, в проекте областного бюджета на 2017 год сейчас запланировано выделение Нижнему Тагилу 5,3 млрд рублей. Однако, с точки зрения Евгения Куйвашева, необходимо продумать варианты получения дополнительных инвестиций. В частности, это нужно для решения проблем в сфере ЖКХ.

По словам Сергея Носова, один из самых сложных вопросов для Нижнего Тагила — водоснабжение. Возможно, эту проблему удастся решить через механизм частно-государственного партнёрства.