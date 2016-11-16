ФСБ назвала марки спиртного, которое массово подделывали в Верхней Пышме

16 ноября 2016, 14:29 / Общество

Управление Федеральной службы безопасности официально назвала марки поддельной водки, которые бутлегеры производили на одном из складов в Верхней Пышме. Как следует из официального сообщения ведомства, кроме поддельной готовой продукции на складе изъяты бобины с акцизными знаками водки "Финская", "Талка" и "Серебро". 

- Обнаружены и изъяты 6 пластиковых ёмкостей объёмом 200 литров, наполненных этиловым спиртом, 12 картонных коробок с укупорочными крышками, 3 бобины с акцизными знаками "Финская", "Талка", "Серебро", а также 2 бобины с акцизными знаками для алкогольной продукции с признаками подделки, - сообщили в пресс-службе свердловского УФСБ.

Также на оперативном фото, предоставленном УФСБ, видны ящики с маркировкой водки "Пять озёр":

Напомним, цех по производству поддельного алкоголя был накрыт в ходе совместной спецоперации ФСБ, МВД и Росалкогольрегулирования на прошлой неделе. По последним данным, добычей силовиков стали 18 200 бутылок "палёнки". Ещё порядка 500 бутылок были подготовлены под розлив.

В настоящее время Верхне-Пышминский следственный отдел ГСУ МВД по Свердловской области ведёт проверку по статьям 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации") и 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По результатам будет принято процессуальное решение. Изъятая продукция передана на ответхранение в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по УрФО.

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