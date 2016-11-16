Бывшего директора Екатеринбургского детского дома-интерната обвинили в халатности

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший директор печально знаменитого детского дома-интерната на улице Ляпустина Вера Глушко. Она обвиняется в халатности, из-за которой 5-летний воспитанник учреждения выпал из окна 3-го этажа в ноябре прошлого года, собщает "ОГ" пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

- По версии следствия, 6 ноября 2015 года около 13:00 в момент подготовки к тихому часу 5-летний воспитанник детского дома выпал из открытого окна третьего этажа. В результате чего получил травмы, тяжкий вред здоровью. Это произошло из-за халатного отношения к служебным обязанностям на тот момент директора дома-интерната Веры Глушко, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По словам представителей ведомства, Вера Глушко не укомплектовывала дом-интернат специалистами. В течение смены в группе находился только один сотрудник, поэтому дети нередко оставались без надзора. К тому же, в октябре 2015 года директор предоставила отпуск части штатных сотрудников. Группы укрупнились до 14-15 детей, однако, согласно санитарным нормам, они не должны были превышать 8 человек. Установлено, что на окнах учреждения отсутствовали фрамуги и форточки, поэтому помещения проветривались путём открывания оконных створок, в том числе при нахождении детей-инвалидов в комнатах.

Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Уголовное дело направят в екатеринбургский Чкаловский районный суд после вручения копии заключения обвиняемой.

Отметим, детский дом-интернат для умственно отсталых детей уже не первый раз попадает в сводки судебной и криминальной хроники. Сотрудники интерната уже привлекались к ответственности за издевательства над детьми: бывшая сотрудница была признана виновной в истязании 14 воспитанников учреждения; уголовное дело было возбуждено и против санитара, который избивал детей, сам при этом являясь бывшим воспитанником интерната.