Максим Ковтун выступит на этапе Гран-при в Китае
16 ноября 2016, 14:40 / Спорт
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун включён в состав сборной России для участия в пятом этапе серии Гран-при в Китае. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
В состав команды вошли пять одиночников и три пары:
- Женщины. Елена Радионова, Елизавета Туктамышева
- Мужчины. Сергей Воронов, Максим Ковтун, Александр Петров
- Пары. Юко Кавагути - Александр Смирнов
- Танцы. Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова -Иван Букин.
Гран-при пройдёт в Пекине с 18 по 20 ноября. Расписание трансляций можно посмотреть здесь.
Как писала "ОГ", Максим Ковтун на первом этапе Гран-при в США занял седьмое место среди 10 участников.
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