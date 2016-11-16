Максим Ковтун выступит на этапе Гран-при в Китае

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун включён в состав сборной России для участия в пятом этапе серии Гран-при в Китае. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

В состав команды вошли пять одиночников и три пары:

Женщины. Елена Радионова, Елизавета Туктамышева

Мужчины. Сергей Воронов, Максим Ковтун, Александр Петров

Пары. Юко Кавагути - Александр Смирнов

Танцы. Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова -Иван Букин.

Гран-при пройдёт в Пекине с 18 по 20 ноября. Расписание трансляций можно посмотреть здесь.

Как писала "ОГ", Максим Ковтун на первом этапе Гран-при в США занял седьмое место среди 10 участников.