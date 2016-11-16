17 ноября. 12:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая итогам проверок муниципального транспорта в Свердловской области.

Исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратуры Свердловской области Дмитрий Фоменко, начальник отделения технического надзора УГИБДД Свердловской области Александр Порубенко и начальник отделения технического надзора ГИБДД г. Екатеринбурга Борис Черных поделятся статистикой по результатам проверок муниципального транспорта, пояснят причины правонарушений и расскажут о предпринятых мерах прокурорского реагирования.