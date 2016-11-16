В Екатеринбурге открывается выставка "Искусство северной черни"

16 ноября 2016, 14:50

24 ноября. 16:00. В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства состоится открытие выставки "Искусство северной черни".

На выставке представлено около 100 экспонатов – исторические изделия советского периода XX века и современные эксклюзивные авторские произведения ХХI века, созданные художниками и мастерами из Великого Устюга, весь ассортимент продукции, выпускаемой ЗАО «Северная чернь»: столовая посуда, предметы сервировки стола, украшения, предметы религиозной тематики, сувениры.

Северная чернь – уникальный народный художественный промысел, сформировавшийся более трёх столетий назад, на севере России, в городе Великий Устюг Вологодской области.

Мероприятие пройдёт по адресу: проспект Ленина, 37. Экскурсию по выставке проведёт представитель завода "Северная чернь".

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