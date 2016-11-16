На форуме "Города России 2030: пространство для жизни" шла речь о "Большом Екатеринбурге"

Открывая форум "Города России 2030: пространство для жизни" первый вице-губернатор Алексей Орлов подчеркнул актуальность для нашего региона проекта создания "Большого Екатеринбурга".

Как сообщает областной департамент информполитики, развитие агломераций — одна из важнейших задач общероссийского масштаба. С точки зрения Алексея Орлова, такая форма сотрудничества между расположенными поблизости муниципалитетами позволит более успешно решать экономические, транспортные, инфраструктурные и социальные вопросы. Она создаст условия для роста инвестиционной привлекательности городов и максимально рационального использования имеющихся ресурсов.