На форуме "Города России 2030: пространство для жизни" шла речь о "Большом Екатеринбурге"

9 часов назад
В Екатеринбурге стали возвращать слух глухим детям
В 2011 году впервые в области шести абсолютно глухим детям от двух до 13 лет пересадили внутреннее ухо. Операции прошли в детской клинической больнице екатеринбургского Научно-практического центра «Бонум».
21 час назад
Евгений Куйвашев проверил уральские аптеки
Вчера губернатор Евгений Куйвашев лично проинспектировал уральские аптеки. Глава региона посетил одну из аптечных сетей Екатеринбурга, где проверил наличие и ассортимент жизненно важных препаратов и цены на них, сообщает пресс-служба руководителя области. Губернатор убедился, что в учреждении есть полный перечень лекарственных средств, которые производятся в Свердловской области, и похвалил руководство аптеки за скидки для пенсионеров.
22 часа назад
Правда vs Ложь
Чем занимаются полиграфологи, которые видят всех насквозь?
22 часа назад
Не врут только документы
Вчера в Екатеринбурге, в Центре документации общественных организаций Свердловской области, открылась выставка архивных документов к 120-летию Маршала Победы — Георгия Константиновича Жукова.
22 часа назад
Уральский физик «дотянулся» до трубопроводов под водой
Аспирант Физико-технологического института (ФТИ) УрФУ Евгений Нархов победил во всероссийском конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи «Молодой инноватор года» в номинации «Технологии, использующие разработки ядерной науки». Он представил на суд жюри проект бесконтактного мониторинга нефте- и газопроводов при помощи магнитометрических комплексов.
22 часа назад
Не утопия ли — монорельс в Екатеринбурге?
Екатеринбург задыхается в пробках — это не секрет. Над тем, как решить транспортные проблемы, думают не только представители власти, но и учёные. Вчера Екатеринбургский союз научных и инженерных организаций (ЕСНИО) провёл круглый стол, посвящённый развитию на Урале монорельсового — эстакадного транспорта.
15 ноября 2016
Форум молодых педагогов «Формула успеха»
В Форуме молодых педагогов «Формула успеха» в Нижнем Тагиле приняли участие более 500 человек – молодые педагоги, наставники, руководители образовательных организаций и председатели первичных профсоюзных организаций.
15 ноября 2016
Хиллари Клинтон написала для «ОГ» свои впечатления о визите на Урал
В 1997 году в Екатеринбурге прошла встреча первых леди России и США: Наины Ельциной и Хиллари Клинтон. Несмотря на два заслона охраны — с российской и американской сторон, корреспонденту «ОГ» удалось взять у супруги 42-го президента США, которая на днях сама едва не стала главой страны, автограф для читателей.
14 ноября 2016
Нынешний ноябрь будет самым холодным в XXI веке
Вчера главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что эта неделя будет аномально холодной.
14 ноября 2016
Детсад — наукоград
Малыши из Сухого Лога «сотрудничают» с оборонщиками.