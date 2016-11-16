В Артёмовском без отопления остались детсад, школа и более 100 домов
16 ноября 2016, 14:55 / Земства
В ночь на среду, 16 ноября, в результате коммунальной аварии на улице Энергетиков в Артёмовском без отопления остались 106 многоквартирных домов, школа и детский сад. Причиной аварии стало расхождение шва на трубах, проложенных почти 60 лет назад.
- Около 1:30 произошёл порыв на магистральном теплопроводе диаметром 320 мм на улице Энергетиков, - рассказала корреспонденту "ОГ" официальный представитель "Облкоммунэнерго" Татьяна Казанцева. - Прибывшие на место специалисты установили, что причина аварии - расхождение шва на трубе, проложенной в 1957 году. Работы по ликвидации порыва были завершены в 11:05, в 13:40 циркуляция горячей воды в системе отопления была восстановлена полностью. Заслонки в домах и учреждениях не перекрывались, это позволило восстановить теплоснабжение в кратчайшие сроки.
Между тем, по данным Свердловской облпрокуратуры, приступившей к проверке по факту происшествия, на 14:00 батареи на объектах в районах улиц Ленина, Банковской, Комсомольской, Садовой, Коммунаров, Почтовой и переулка Сысолятина оставались холодными.
Кстати, срок эксплуатации стальных труб на теплотрассах составляет 25 лет, но трубы на улице Энергетиков не менялись почти 60 лет. По информации "Облкоммунэнерго" замена труб должна быть запланирована на 2017 год.