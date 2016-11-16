В Артёмовском без отопления остались детсад, школа и более 100 домов

В ночь на среду, 16 ноября, в результате коммунальной аварии на улице Энергетиков в Артёмовском без отопления остались 106 многоквартирных домов, школа и детский сад. Причиной аварии стало расхождение шва на трубах, проложенных почти 60 лет назад.

- Около 1:30 произошёл порыв на магистральном теплопроводе диаметром 320 мм на улице Энергетиков, - рассказала корреспонденту "ОГ" официальный представитель "Облкоммунэнерго" Татьяна Казанцева. - Прибывшие на место специалисты установили, что причина аварии - расхождение шва на трубе, проложенной в 1957 году. Работы по ликвидации порыва были завершены в 11:05, в 13:40 циркуляция горячей воды в системе отопления была восстановлена полностью. Заслонки в домах и учреждениях не перекрывались, это позволило восстановить теплоснабжение в кратчайшие сроки.

Между тем, по данным Свердловской облпрокуратуры, приступившей к проверке по факту происшествия, на 14:00 батареи на объектах в районах улиц Ленина, Банковской, Комсомольской, Садовой, Коммунаров, Почтовой и переулка Сысолятина оставались холодными.