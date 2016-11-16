Российский "Ледокол" выходит в индийский прокат

Российский блокбастер "Ледокол" Николая Хомерики выйдет в прокат в Индии, сообщает Министерство культуры России.

Об этом заявил директор продюсерской фирмы "Профит", продюсер фильма Игорь Толстунов на открывшихся в индийском Мумбаи Днях российского кино.

—Сделка о прокате заключена, и фильм в ближайшее время выйдет в индийский прокат, —сказал Толстунов.

По его словам, фильм — это уникальная человеческая история, понятная любому зрителю. Несмотря на различия российского и болливудского кино, историю, рассказанную в картине, поймут и в Индии.

Напомним, фильм "Ледокол" вышел в прокат 20 октября. История о затерянных во льдах полярниках стала одной из самых ожидаемых на российских киноэкранах.