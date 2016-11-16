За три квартала 2016 года на Среднем Урале произведено транспортной техники на 61 млрд рублей

За январь — сентябрь 2016 года на свердловских предприятиях выпущено транспортных средств и оборудования на 61 млрд рублей. Об этом сообщил региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин на совещании Объединения производителей железнодорожной техники.

Как сообщает областной департамент информполитики, рост производства транспортной техники на Среднем Урале составил 19%.

— Производством продукции для нужд железной дороги на территории Свердловской области занимаются более 190 крупных, средних и малых предприятий с общей численностью работников около 30 тысяч человек, — сказал Сергей Пересторонин.

На этом же заседании старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович предложил создать на Урале научно-производственный кластер железнодорожного машиностроения.