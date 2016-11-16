Евгений Елин назначен врио главы Минэкономразвития РФ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Евгения Елина временно исполняющим обязанности Министра экономического развития РФ.

Напомним, прежний глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев арестован по обвинению в получении взятки.

Евгений Елин до сих пор занимал должность заместителя Министра экономического развития РФ.