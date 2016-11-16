Алексей Федорченко получил приз «Русского зарубежья»

16 ноября 2016, 16:12 / Культура

В Москве вручили призы ежегодного международного фестиваля «Русское зарубежье». Этот кинофорум посвящён тематике российского изгнания. В фестивальной программе традиционно представлены игровые и документальные картины.

В этом году жюри решило не вручать главный приз в разделе «Игровое кино», однако две работы были отмечены специальными призами, одна из которых — фильм «Ангелы революции» свердловского режиссёра Алексея Федорченко. Этот фестиваль - один из проектов Дома Русского зарубежья имени Александра Солженицына — учреждён в 2007 году.

В программу «Русского зарубежья» попадают фильмы о судьбах тех, кому пришлось покинуть родину, со времён трагических событий начала XX века. В разные годы лауреатами киносмотра становились Алексей Учитель, Владимир Фокин, Иосиф Пастернак и другие. В этот раз в разделе документальное кино главный приз «Философский пароход» — символ изгнания из России лучших представителей науки и культуры — вручили режиссёру Павлу Мирзоеву за фильм «Наум Коржавин. Время дано…».

Гран-при игровым картинам жюри в этом году решило не присуждать, но вот специальные призы нашли своих героев. Ими стали Сергей Снежкин, снявший по мотивам повести Леонида Юзефовича фильм «Контрибуция», а также екатеринбургский режиссёр Алексей Федорченко с картиной «Ангелы революции».

Напоминаем, что кино основано на реальных событиях 30-х годов прошлого века — это история непростых отношений коренных жителей тайги и тех, кто приехал к ним устанавливать новые советские порядки.

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