Областной бюджет на 2016 год "потяжелел" на 1,9 млрд рублей

На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликован региональный закон о внесении поправок в областной бюджет 2016 года.

Согласно этим изменениям, доходы и, соответственно, расходы региональной казны увеличены на 1,9 млрд рублей. В частности, на переселение уральцев из аварийного жилья дополнительно направлено 103,5 млн рублей. А на компенсацию льготникам взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме — свыше 80 млн рублей.