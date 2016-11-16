Минобрнауки присудило премии 16 талантливым свердловчанам

16 ноября 2016, 16:50 / Общество

Министерство образования и науки России присудило премии юным победителям и призёрам конкурсов. Среди них — 16 представителей Свердловской области.

Как сообщается в приказе Минобрнауки, талантливые молодые люди получат премии в размере  60 тыс. и 30 тыс. рублей. По всей стране награды удостоены 1057 человек.

Премии по 60 тыс. рублей присуждены:

  • Мария Безбородова — победитель Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Нижний Тагил.
  • Владимир Кудинов — победитель Международного молодёжного научного форума – Международной молодёжной научной олимпиады "Ломоносов-2016". Екатеринбург
  • Андрей Лешкин — победитель Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России. Екатеринбург
  • Егор Матюшин — победитель Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. Екатеринбург
  • Дмитрий Сухинин —победитель Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. Екатеринбург
  • Данил Тетеркин — победитель Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Екатеринбург
  • Олег Черепанов — победитель Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Екатеринбург.

Премии по 30 тыс. рублей получат:

  • Александр Булдаков — призёр Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета. Екатеринбург
  • Александра Волкова — призёр Всероссийского конкурса региональных молодёжных проектов "Система приоритетов". Первоуральск
  • Кирилл Голубев — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Североуральск
  • Андрей Кузнецов — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Екатеринбург
  • Ярослав Маськин — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Нижний Тагил
  • Валерия Милицкова — призёр Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России. Екатеринбург
  • Егор Нарсеев — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Верхотурье
  • Владислав Стерхов — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Сысерть
  • Надежда Тупоногова — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Екатеринбург.
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