Минобрнауки присудило премии 16 талантливым свердловчанам

Министерство образования и науки России присудило премии юным победителям и призёрам конкурсов. Среди них — 16 представителей Свердловской области.

Как сообщается в приказе Минобрнауки, талантливые молодые люди получат премии в размере 60 тыс. и 30 тыс. рублей. По всей стране награды удостоены 1057 человек.

Премии по 60 тыс. рублей присуждены:

Мария Безбородова — победитель Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Нижний Тагил.

Владимир Кудинов — победитель Международного молодёжного научного форума – Международной молодёжной научной олимпиады "Ломоносов-2016". Екатеринбург

Андрей Лешкин — победитель Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России. Екатеринбург

Егор Матюшин — победитель Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. Екатеринбург

Дмитрий Сухинин —победитель Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. Екатеринбург

Данил Тетеркин — победитель Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Екатеринбург

Олег Черепанов — победитель Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Екатеринбург.

Премии по 30 тыс. рублей получат: