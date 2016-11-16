Минобрнауки присудило премии 16 талантливым свердловчанам
16 ноября 2016, 16:50 / Общество
Министерство образования и науки России присудило премии юным победителям и призёрам конкурсов. Среди них — 16 представителей Свердловской области.
Как сообщается в приказе Минобрнауки, талантливые молодые люди получат премии в размере 60 тыс. и 30 тыс. рублей. По всей стране награды удостоены 1057 человек.
Премии по 60 тыс. рублей присуждены:
- Мария Безбородова — победитель Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Нижний Тагил.
- Владимир Кудинов — победитель Международного молодёжного научного форума – Международной молодёжной научной олимпиады "Ломоносов-2016". Екатеринбург
- Андрей Лешкин — победитель Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России. Екатеринбург
- Егор Матюшин — победитель Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. Екатеринбург
- Дмитрий Сухинин —победитель Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. Екатеринбург
- Данил Тетеркин — победитель Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Екатеринбург
- Олег Черепанов — победитель Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Екатеринбург.
Премии по 30 тыс. рублей получат:
- Александр Булдаков — призёр Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета. Екатеринбург
- Александра Волкова — призёр Всероссийского конкурса региональных молодёжных проектов "Система приоритетов". Первоуральск
- Кирилл Голубев — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Североуральск
- Андрей Кузнецов — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Екатеринбург
- Ярослав Маськин — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Нижний Тагил
- Валерия Милицкова — призёр Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России. Екатеринбург
- Егор Нарсеев — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Верхотурье
- Владислав Стерхов — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Сысерть
- Надежда Тупоногова — призёр Всероссийского фестиваля научно-технического творчества "Технопарк Юных". Екатеринбург.