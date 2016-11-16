Подача тепла в дома жителей Артёмовского полностью восстановлена

Подача тепла и горячей воды в дома жителей Артёмовского полностью восстановлены. Об этом корреспонденту "Областной газеты" сообщила глава Артёмовского городского округа Ольга Кузнецова. По словам руководителя, никаких эксцессов в связи с ночной коммунальной аварией в городе не произошло, все системы к данному часу работают нормально.

- По факту ЧП был создан оперативный штаб, в который вошли представители администрации городского округа, "Облкоммунэнерго" и прокуратуры, - рассказала Ольга Кузнецова. - Все службы сработали мобильно и оперативно, сварочные работы на аварийном участке были завершены в 10:30, в 12:00 пошла закачка воды в систему, к 14:00 отопление и горячая вода уже были на всех объектах - в том числе в детском саду, школе, школе искусств и ДК.

Глава городского округа пояснила также, что никакой информации о том, что тепло и горячее водоснабжение не были восстановлены, от жителей города не поступали. Жалоб на разморозку систем отопления не было.

Как сообщалось ранее, в связи с порывом на магистральном теплопроводе диаметром 320 мм на улице Энергетиков в городе Артёмовском в ночь на среду без тепла и горячей воды остались более 106 домов, а также социальные объекты. По имеющейся информации, причиной аварии стало расхождение шва на стальной трубе теплопровода - стальные трубы там не менялись почти 60 лет при сроке эксплуатации 25 лет. Ремонт аварийного участка был запланирован на 2017 год.