Екатеринбургская епархия проведёт панихиду по белогвардейцам

16 ноября 2016, 17:20 / Общество

Памятную панихиду по белогвардейцам - участникам Гражданской войны в составе армии барона Врангеля отслужат в Храме-на-Крови в Екатеринбурге в субботу, 19 ноября. Как пояснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, организатором акции стал "Союз потомков галлиполийцев", который проводит такие панихиды по всему миру "в память о героях Белого движения".

- В 2016 году панихида пройдёт в Париже, Люксембурге, Сиднее, Флоренции, Женеве, Брюсселе, Белграде, Праге, Лондоне, Джорданвилле, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Калгари, Гонконге, Тунисе, Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе и других городах, - сообщает пресс-служба епархии.

Отметим, бежавшие из Крыма от наступающих частей Красной армии белогвардейцы генерала Врангеля в 1920-21 годах обосновались на Галлиполийском полуострове в европейской части Турции, устроив там военный эмигрантский центр. 22 ноября 1921 года в Галлиполи было создано "Общество Галлиполийцев" - одна из самых активных белоэмигрантских военных организаций за рубежом. Некоторые из участников данной организации в годы Второй мировой войны активно сотрудничали с гитлеровской Германией, что подтверждается историческими документами.

"Союз потомков галлиполийцев" является идейным последователем "Общества Галлиполийцев", но сохраняет за собой только мемориальную деятельность, активно сотрудничая с РПЦ.

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