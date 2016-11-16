Уральская оперативная таможня расскажет первоклашкам своей о работе
16 ноября 2016, 17:20
17 ноября. 10:00. Уральская оперативная таможня расскажет группе детей из лицея №173 о своей работе.
Первоклашки смогут примерить обмундирование таможенного СОБРа, научиться собирать и разбирать оружие и увидеть работу кинологической службы в действии. Служебные собаки покажут, как обнаруживают запрещённые вещества в вещах и на территории таможни. Здесь же продемонстрируют, как тренируют собак быть дисциплинированными.
Мероприятие состоится в Уральской оперативной таможне по адресу: улица 8 Марта, 205.
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