Уральская оперативная таможня расскажет первоклашкам своей о работе

17 ноября. 10:00. Уральская оперативная таможня расскажет группе детей из лицея №173 о своей работе.

Первоклашки смогут примерить обмундирование таможенного СОБРа, научиться собирать и разбирать оружие и увидеть работу кинологической службы в действии. Служебные собаки покажут, как обнаруживают запрещённые вещества в вещах и на территории таможни. Здесь же продемонстрируют, как тренируют собак быть дисциплинированными.

Мероприятие состоится в Уральской оперативной таможне по адресу: улица 8 Марта, 205.