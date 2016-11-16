Обзор криминальной хроники среды, 16 ноября

16 ноября 2016, 18:29 / Общество

В Екатеринбурге судебные приставы закрыли незаконную шашлычную

 Судебные приставы Орджоникидзевского районного отдела УФССП России по Свердловской области опломбировали двери и прекратили работу шашлычной "Трактир", располагавшейся в жилом доме. Ранее деятельность предприятия общественного питания была признана незаконной: контрольные мероприятия, проводимые должностными лицами различных ведомств, выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд встал на сторону администрации Екатеринбурга, потребовавшей закрытия заведения, однако хозяин точки общепита продолжал пренебрегать требованиями различных инстанций. После привлечения представителей ФССП двери в "Трактир" были опечатаны и опломбированы, доложили представители ведомства.

В Артёмовском задержан местный житель, ранивший женщину и захвативший заложницу

Свердловские полицейские задержали 22-летнего ранее неоднократно судимого жителя Артёмовского, который удерживал заложницу - свою бывшую сожительницу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, заложница не пострадала. А вот её знакомой пришлось хуже: медики диагностировали у неё ранения ног, рук, головы и сквозное ранение желудка. По информации полицейских, мужчина пришёл к бывшей сожительнице, чтобы поговорить о восстановлении отношений, однако к моменту, когда та пришла домой, уже успел изрядно "набраться". Между ними вновь произошёл скандал, и подруга вызвала полицию. Гость сперва удалился, а затем проник в дом через форточку в спальне. Мужчина схватил на кухне нож и несколько раз ударил подругу своей знакомой, а когда нож сломался, взял новый. 39-летней пострадавшей лишь чудом удалось выбраться из дома - её обнаружил подъехавший наряд ГИБДД, оказавшийся поблизости. В ходе переговоров инспекторы ДПС убедили злоумышленника в том, что самым лучшим выходом для него будет открыть дверь и выйти без оружия. Сейчас гражданин взят под стражу, по части 2 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего") ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемых в серии грабежей на Уралмаше

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщиками городской полиции Екатеринбурга задержали двух мужчин, подозреваемых в серии грабежей, на счету которых ка минимум два эпизода преступлений, совершённых на территории микрорайона Уралмаш. Подозреваемые - неработающие и ранее судимые местные жители 1989 и 1990 годов рождения - были опознаны потерпевшими. Один из задержанных мотивировал свой поступок желанием заработать денег из-за отсутствия постоянного легального источника дохода. В отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабёж"). Максимальное наказание по данной статье составляет до семи лет лишения свободы. 26-летний мужчина до решения суда будет находиться под подпиской о невыезде, его 27-летний подельник ожидать своей участи он будет под стражей. 

На трассе под Ирбитом полицейские спасли замерзавшего пешехода

Около 10:00 в среду, 16 ноября, наряд ДПС спас 57-летнего жителя села Ключи, который пытался в мороз пешком дойти домой из районного центра - города Ирбит. Полицейские Денис Перевозкин и Андрей Вагин заметили одиноко идущего по обочине пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Подъехав ближе, полицейские остановились и сразу предложили ему сесть в патрульный автомобиль, так как на лице гражданина были явно заметны первые признаки обморожения – побелевшая кожа щек и носа. Мужчина объяснил, что ему нужно было добраться домой, а денег на проезд в автобусе не хватало, поэтому он решил, что сможет пройти пешком больше 20 км. К моменту, когда незадачливого пешехода почти в 15 километрах от города у деревни Филина нагнал экипаж ДПС, мужчина сильно замерз. По словам мужчины, он уже осознал, что своим ходом может до дома и не дойти, и начал ловить попутку, но никто из проезжавших мимо автомобилистов не останавливался. Полицейские доставили путешественника до места жительства.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

20 минут назад

Спасёт ли баня от всех болезней?
«Посильнее поддай да хлещи веничком, не расслабляйся» — такой подход к парению в русской бане знаком наверняка многим жителям нашей страны. Насколько он правильный и как сделать, чтобы банька действительно положительно влияла на наше здоровье, «ОГ» рассказал Алексей ЛОБАНОВ, лучший парильщик Екатеринбурга по итогам Первого открытого чемпионата «Парильщик года-2016», который прошёл недавно в столице Урала.

21 минуту назад

В 2017 году появятся электронные больничные листы
Соответствующий законопроект внесён в Государственную думу.

21 минуту назад

Альтернатива мылу
Всё более популярными в последние годы становятся всевозможные антисептики для рук. Это действительно удобно: можно бросить в сумку или рюкзак небольшой бутылёк с гелем, спрей или пачку салфеток и протирать ими руки, когда нет возможности их помыть. Особенно любят такие средства путешественники и походники. Однако медики утверждают, что такие гели не могут служить полноценной заменой мытью рук с мылом.

21 минуту назад

В Екатеринбурге обучили инструкторов по лечебному плаванию
В Областном центре реабилитации инвалидов подготовили специалистов Ватсу — уникальной телесной терапии, которая проводится в бассейне с тёплой водой.

22 минуты назад

Жителям Красноуральска стали доступны услуги офтальмолога
В Красноуральске открылась специализированная офтальмологическая клиника — представительство Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Теперь жители городского округа Красноуральск, Верхней Туры, Нижней Туры, Качканара, Кушвы и других близлежащих населённых пунктов смогут получить здесь высокотехнологичную помощь.

23 минуты назад

Скользкая ситуация
Жертв гололёда принимают в 11 уральских травмпунктах

12 часов назад

В Екатеринбурге стали возвращать слух глухим детям
В 2011 году впервые в области шести абсолютно глухим детям от двух до 13 лет пересадили внутреннее ухо. Операции прошли в детской клинической больнице екатеринбургского Научно-практического центра «Бонум».

15 ноября 2016

Евгений Куйвашев проверил уральские аптеки
Вчера губернатор Евгений Куйвашев лично проинспектировал уральские аптеки. Глава региона посетил одну из аптечных сетей Екатеринбурга, где проверил наличие и ассортимент жизненно важных препаратов и цены на них, сообщает пресс-служба руководителя области. Губернатор убедился, что в учреждении есть полный перечень лекарственных средств, которые производятся в Свердловской области, и похвалил руководство аптеки за скидки для пенсионеров.

15 ноября 2016

Правда vs Ложь
Чем занимаются полиграфологи, которые видят всех насквозь?

15 ноября 2016

Не врут только документы
Вчера в Екатеринбурге, в Центре документации общественных организаций Свердловской области, открылась выставка архивных документов к 120-летию Маршала Победы — Георгия Константиновича Жукова.

Последние новости
Что было раньше