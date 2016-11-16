Обзор криминальной хроники среды, 16 ноября

В Екатеринбурге судебные приставы закрыли незаконную шашлычную

Судебные приставы Орджоникидзевского районного отдела УФССП России по Свердловской области опломбировали двери и прекратили работу шашлычной "Трактир", располагавшейся в жилом доме. Ранее деятельность предприятия общественного питания была признана незаконной: контрольные мероприятия, проводимые должностными лицами различных ведомств, выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд встал на сторону администрации Екатеринбурга, потребовавшей закрытия заведения, однако хозяин точки общепита продолжал пренебрегать требованиями различных инстанций. После привлечения представителей ФССП двери в "Трактир" были опечатаны и опломбированы, доложили представители ведомства.

В Артёмовском задержан местный житель, ранивший женщину и захвативший заложницу

Свердловские полицейские задержали 22-летнего ранее неоднократно судимого жителя Артёмовского, который удерживал заложницу - свою бывшую сожительницу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, заложница не пострадала. А вот её знакомой пришлось хуже: медики диагностировали у неё ранения ног, рук, головы и сквозное ранение желудка. По информации полицейских, мужчина пришёл к бывшей сожительнице, чтобы поговорить о восстановлении отношений, однако к моменту, когда та пришла домой, уже успел изрядно "набраться". Между ними вновь произошёл скандал, и подруга вызвала полицию. Гость сперва удалился, а затем проник в дом через форточку в спальне. Мужчина схватил на кухне нож и несколько раз ударил подругу своей знакомой, а когда нож сломался, взял новый. 39-летней пострадавшей лишь чудом удалось выбраться из дома - её обнаружил подъехавший наряд ГИБДД, оказавшийся поблизости. В ходе переговоров инспекторы ДПС убедили злоумышленника в том, что самым лучшим выходом для него будет открыть дверь и выйти без оружия. Сейчас гражданин взят под стражу, по части 2 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего") ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемых в серии грабежей на Уралмаше

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщиками городской полиции Екатеринбурга задержали двух мужчин, подозреваемых в серии грабежей, на счету которых ка минимум два эпизода преступлений, совершённых на территории микрорайона Уралмаш. Подозреваемые - неработающие и ранее судимые местные жители 1989 и 1990 годов рождения - были опознаны потерпевшими. Один из задержанных мотивировал свой поступок желанием заработать денег из-за отсутствия постоянного легального источника дохода. В отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабёж"). Максимальное наказание по данной статье составляет до семи лет лишения свободы. 26-летний мужчина до решения суда будет находиться под подпиской о невыезде, его 27-летний подельник ожидать своей участи он будет под стражей.

На трассе под Ирбитом полицейские спасли замерзавшего пешехода

Около 10:00 в среду, 16 ноября, наряд ДПС спас 57-летнего жителя села Ключи, который пытался в мороз пешком дойти домой из районного центра - города Ирбит. Полицейские Денис Перевозкин и Андрей Вагин заметили одиноко идущего по обочине пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Подъехав ближе, полицейские остановились и сразу предложили ему сесть в патрульный автомобиль, так как на лице гражданина были явно заметны первые признаки обморожения – побелевшая кожа щек и носа. Мужчина объяснил, что ему нужно было добраться домой, а денег на проезд в автобусе не хватало, поэтому он решил, что сможет пройти пешком больше 20 км. К моменту, когда незадачливого пешехода почти в 15 километрах от города у деревни Филина нагнал экипаж ДПС, мужчина сильно замерз. По словам мужчины, он уже осознал, что своим ходом может до дома и не дойти, и начал ловить попутку, но никто из проезжавших мимо автомобилистов не останавливался. Полицейские доставили путешественника до места жительства.