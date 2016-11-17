Боб Дилан не поедет на вручение Нобелевской премии

Нобелевский лауреат в области литературы, американский поэт и музыкант Боб Дилан не приедет на вручение престижной награды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Шведской королевской академии наук.

Учреждение вечером 15 ноября получило письмо от Боба Дилана, в котором он пояснил не сможет прибыть в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии. В качестве причины отсутствия лауреат назвал "существующие обстоятельства".

Церемония вручения премии состоится 10 декабря в Стокгольме.

Как писала "ОГ", Шведская королевская академия наук 13 октября присудила Нобелевскую премию по литературе легендарному американскому певцу, писателю Бобу Дилану. Сам лауреат никак не отреагировал на вручение ему престижной награды.