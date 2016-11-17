Свердловский облсуд отказался закрыть дело в отношении Натальи Вахониной

10 часов назад
Самого знаменитого писателя Урала обвинили в махинациях со стажем
В 1933 году на заседании объединённой партийной группы Уральского истпарта (комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б)), партийного архива и Музея революции из рядов Всесоюзной коммунистической партии большевиков был исключён писатель Павел Бажов — автор «Малахитовой шкатулки», тогда ещё ненаписанной.
15 часов назад
Спасёт ли баня от всех болезней?
«Посильнее поддай да хлещи веничком, не расслабляйся» — такой подход к парению в русской бане знаком наверняка многим жителям нашей страны. Насколько он правильный и как сделать, чтобы банька действительно положительно влияла на наше здоровье, «ОГ» рассказал Алексей ЛОБАНОВ, лучший парильщик Екатеринбурга по итогам Первого открытого чемпионата «Парильщик года-2016», который прошёл недавно в столице Урала.
15 часов назад
В 2017 году появятся электронные больничные листы
Соответствующий законопроект внесён в Государственную думу.
15 часов назад
Альтернатива мылу
Всё более популярными в последние годы становятся всевозможные антисептики для рук. Это действительно удобно: можно бросить в сумку или рюкзак небольшой бутылёк с гелем, спрей или пачку салфеток и протирать ими руки, когда нет возможности их помыть. Особенно любят такие средства путешественники и походники. Однако медики утверждают, что такие гели не могут служить полноценной заменой мытью рук с мылом.
15 часов назад
В Екатеринбурге обучили инструкторов по лечебному плаванию
В Областном центре реабилитации инвалидов подготовили специалистов Ватсу — уникальной телесной терапии, которая проводится в бассейне с тёплой водой.
15 часов назад
Жителям Красноуральска стали доступны услуги офтальмолога
В Красноуральске открылась специализированная офтальмологическая клиника — представительство Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Теперь жители городского округа Красноуральск, Верхней Туры, Нижней Туры, Качканара, Кушвы и других близлежащих населённых пунктов смогут получить здесь высокотехнологичную помощь.
15 часов назад
Скользкая ситуация
Жертв гололёда принимают в 11 уральских травмпунктах
16 ноября 2016
В Екатеринбурге стали возвращать слух глухим детям
В 2011 году впервые в области шести абсолютно глухим детям от двух до 13 лет пересадили внутреннее ухо. Операции прошли в детской клинической больнице екатеринбургского Научно-практического центра «Бонум».
15 ноября 2016
Евгений Куйвашев проверил уральские аптеки
Вчера губернатор Евгений Куйвашев лично проинспектировал уральские аптеки. Глава региона посетил одну из аптечных сетей Екатеринбурга, где проверил наличие и ассортимент жизненно важных препаратов и цены на них, сообщает пресс-служба руководителя области. Губернатор убедился, что в учреждении есть полный перечень лекарственных средств, которые производятся в Свердловской области, и похвалил руководство аптеки за скидки для пенсионеров.
15 ноября 2016
Правда vs Ложь
Чем занимаются полиграфологи, которые видят всех насквозь?