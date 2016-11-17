Свердловский облсуд отказался закрыть дело в отношении Натальи Вахониной

Свердловский облсуд оставил в силе решение Ленинского райсуда Нижнего Тагила о законности возбуждения уголовного дела в отношении главного редактора АН "Между строк" Натальи Вахониной. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, Наталья Вахонина находится в статусе подозреваемой по уголовному делу по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Следователи вменяют главреду АН "Между строк" в вину размещение на странице в соцсети "ВКонтакте" в 2011-2012 годах трёх песен группы "Хук справа". Нынешним летом в квартире Натальи Вахониной был проведён обыск с изъятием цифровой аппаратуры.