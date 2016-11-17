Начальник Уральского Ростехнадзора пойдёт под суд за крупную взятку

17 ноября 2016, 09:37 / Общество

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении начальника межрегионального отдела Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александра Зубчика. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина попался на получении взятки в размере 250 тыс. рублей.

Зубчик, проверяя опасные производственные объекты МУП "Водоканал", выявил нарушения в работе специалиста ООО "Интэкс" при проведении экспертизы промышленной безопасности трубопровода. Как уточняет СУ СКР по Свердловской области, вечером 30 июня 2016 года  чиновник получил взятку за непривлечение организации к административной ответственности.

Вручение денег состоялось в Екатеринбурге на парковке у торгового центра "Метро" на улице Металлургов. Обвиняемый, находясь в машине Smart, получил взятку от представителя фирмы.

—Взятка была передана обвиняемому в конверте купюрами по 5 тысяч рублей (40 штук) и остальное — купюрами номиналом в 1 тысячу рублей. Конверт злоумышленник положил в карман своего пиджака и вышел из машины. Непосредственно после получения денежных средств его задержали сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области, проводившие оперативное мероприятие по изобличению получателя взятки, — рассказали в ведомстве.

Во время досмотра силовики нашли у Александра Зубчика блокнот, в котором он записал, что 30 июня взял в долг 250 тыс. рублей и обязуется его вернуть.

В отношении специалиста Ростехнадзора впоследствии было возбуждено уголовное дело по п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие в крупном размере). После вручения обвинительного заключения фигуранту дела прокуратура передаст уголовное дело в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.

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