В Екатеринбурге грузовик на четыре часа оставил без света Широкую речку

Вчера, 16 ноября, в 20:53 порядка 150 частных домов коттеджного посёлка в микрорайоне Широкая речка остались без электроснабжения. Уже к 00:57 бригады Екатеринбургской электросетевой компании устранили последствия аварии, сообщила "ОГ" пресс-секретарь АО "ЕЭСК" Наталья Алабушева.

- Оперативно-выездная бригада ЕЭСК обнаружила на месте аварии, улица Евгения Савкова, 45, порыв воздушной линии 6 кВ из-за несогласованных работ большегрузной техники в охранной зоне ЛЭП. Очевидцы сообщили номер автомобиля, который работал в районе повреждённой линии электропередачи. Виновника привлекут к ответственности. Для проведения аварийно-восстановительных работ прибыли бригада по ремонту воздушных ЛЭП и автовышка, - рассказала "ОГ" Наталья Алабушева.