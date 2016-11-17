Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" уничтожила банду, входящую в Джебхат-ан-Нусра

Ударами палубных истребителей Су-33, базирующихся на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", было уничтожено крупное бандформирование в провинции Идлиб. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, сразу несколько каналов разведки подтверждают гибель не менее чем 30 террористов, среди которых - известные полевые командиры.

- В результате ударов, нанесенных палубными истребителями Су-33 из состава авиакрыла крейсера "Адмирал Кузнецов", в провинции Идлиб было уничтожено крупное бандформирование группировки "Джебхат ан-Нусра", - приводит ТАСС слова Игоря Конашенкова. - По нескольким каналам разведки подтверждена гибель не менее 30 террористов, в том числе известных полевых командиров Мухаммада Хелала, Абу Джабер Хармужа и Абуль Баха Аль-Асфари.

Как отметил официальный представитель оборонного ведомства, один из погибших - Абуль Баха Аль-Асфари - отвечал за объединение остатков резервов бандформирований "Джебхат ан-Нусра" в провинциях Алеппо и Хама, а также за планирование и проведение очередного наступления боевиков на Алеппо.

Как сообщалось ранее, в минувший вторник, 15 ноября, министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину о начале проведения масштабной операции против террористических организаций, обосновавшихся на территории Сирийской Арабской Республики, в том числе с участием оперативной группировки российского ВМФ в Средиземном море. По словам главы ведомства, впервые в истории российских ВМФ в боевых действиях приняла участие палубная авиация ТАвКР "Адмирал Кузнецов".