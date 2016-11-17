Суд Нижнего Тагила обязал "Управление капстроительства" снести опасный недострой

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила обязал ГКУ Свердловской области "Управление капитального строительства Свердловской области" до 1 октября 2017 года снести опасный городской недострой — Дом ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как выяснило надзорное ведомство, возведение здания на улице Маскарёва велось в 1997-1998 годах. За это время было построено несколько этажей, но из-за нехватки средств работы прекратились. Затем сам объект был исключён из плана капитального строительства.

Недостроенный Дом ветеранов облюбовали дети, лица без определённого места жительства и злоумышленники. На этом объекте и около него не раз совершались преступления.

Эксперты предоставили в прокуратуру заключение о невозможности достройки этого здания и необходимости его сноса. Надзорное ведомство обратилось в Дзержинский районный суд с требованием снести опасный объект.

— Судом исковые требования прокурора удовлетворены, на ГКУ Свердловской области "Управление капитального строительства Свердловской области" возложена обязанность в срок до 1 октября 2017 года осуществить снос объекта незавершённого строительства, — отметили в прокуратуре.

Решение суда в законную силу не вступило.

Добавим, в феврале 2016 года на недострое произошло ЧП. Со здания сорвался 17-летний юноша. После падения тагильчанин впал в кому. Следователи начали проверку по факту травмирования подростка. По версии следствия, изначально здание принадлежало корпорации "Уралвагонзавод", однако оттуда уже есть ответ, что здание передано на баланс Управления капитального строительства Свердловской области. Ведомство от объекта также отказывается, мотивируя это тем, что на балансе данное сооружение не числится.

Фото: прокуратура Свердловской области