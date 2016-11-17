Куйвашев примет участие в заседании президиума совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей

17 ноября 2016, 10:23

18 ноября.15:00. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в расширенном заседании президиума совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

В заседании также примут участие депутаты Законодательного собрания и члены регионального правительства.

Основной темой заседания станет обсуждение бюджета опережающего развития Свердловской области. Промышленники и предприниматели намерены обсудить источники формирования главного финансового документа региона, а также инструменты его реализации. Вторым пунктом повестки станет обсуждение механизмов взаимодействия депутатского корпуса с предпринимательским сообществом по совершенствованию инвестиционного климата региона. 

По итогам заседания президиума совета СОСПП запланирован пресс-подход с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной и президента СОСПП Дмитрия Пумпянского.

Заседание пройдёт в здании Законодательного собрания Свердловской области.

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