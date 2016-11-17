Следователи: Алексей Улюкаев — единственный фигурант уголовного дела

Управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ распространило информацию о том, что бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев — единственный фигурант возбуждённого против него уголовного дела.

"Нами официально было заявлено, что в уголовном деле один фигурант и один эпизод. Вся иная информация о способах совершения преступления, количестве фигурантов и эпизодов, оперативно-розыскных мероприятиях и сроках разработки не соответствует действительности и целиком находится на совести тех изданий, которые используют недобросовестные, неосведомлённые и некомпетентные источники", говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.