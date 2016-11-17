Следователи: Алексей Улюкаев — единственный фигурант уголовного дела
17 ноября 2016, 10:27 / Политика
Управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ распространило информацию о том, что бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев — единственный фигурант возбуждённого против него уголовного дела.
"Нами официально было заявлено, что в уголовном деле один фигурант и один эпизод. Вся иная информация о способах совершения преступления, количестве фигурантов и эпизодов, оперативно-розыскных мероприятиях и сроках разработки не соответствует действительности и целиком находится на совести тех изданий, которые используют недобросовестные, неосведомлённые и некомпетентные источники", говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.
Напомним, Алексей Улюкаев арестован по поводу получения взятки в 2 млн долларов США.
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