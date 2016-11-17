В Екатеринбурге пройдёт торжественный приём передовиков Свердловского АПК

17 ноября 2016, 10:58

18 ноября.11:00. В центре культуры "Урал" состоится торжественный приём передовиков агропромышленного комплекса Свердловской области в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Среднего Урала.

В мероприятии примут участие глава региона Евгений Куйвашев, и.о. министра АПК и продовольствия Михаил Копытов.

В программе: награждение почётными грамотами и благодарственными письмами передовиков отрасли, в том числе вручение ключей от новой техники лучшим хозяйствам региона. Ряд сельхозмашин будет представлен прямо у здания центра культуры.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Студенческая, 3.

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