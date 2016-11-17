Военная авиация ЦВО приготовилась к проводам очередного "Союза"

17 ноября 2016, 11:03 / Общество

Военная авиация Центрального военного округа перебазировалась на аэродромы Казахстана и Сибири в связи с запланированным на четверг, 17 ноября, стартом пилотируемого космического корабля "Союз МС-03". За запуском и выходом корабля на орбиту будут следить из центра боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Авиация перебазировалась на оперативные аэродромы в Байконуре, Караганде, Горно-Алтайске и Канске для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-03", который запланирован на 23:20 17 ноября, сообщила пресс-служба ЦВО.

Как пояснили в штабе округа, в обеспечении старта принимают участие 120 военнослужащих, 6 вертолётов Ми-8, 3 самолёта Ан-26 и Ан-12, а также 10 единиц автотехники повышенной проходимости, в том числе 2 поисково-эвакуационные амфибии "Синяя чайка". 

"Союз МС-03" доставит на МКС международный экипаж в составе российского космонавта Олега Новицкого, астронавтов ЕSА и NASA француза Тома Песке и американки Пегги Уитсон.

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