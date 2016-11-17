Свердловский медколледж получил премию правительства РФ в области качества

Правительство России присудило премии в области качества 11 организациям, среди них — Свердловский областной медицинский колледж. Учреждение получило награду в категории организаций с численностью сотрудников от 250 до 1000 человек. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Присудить премии Правительства Российской Федерации 2016 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению "Свердловский областной медицинский колледж" (г. Екатеринбург)", сообщается в документе.

Как отмечает кабмин, лауреаты премии достигли высоких показателей качества продукции и услуг. Причём некоторые из них не в первый раз получают награду.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Свердловский областной медицинский колледж" — лауреаты премий в области качества 2005 и 2010 годов, сообщает правительство РФ.

Премия в области качества вручается в России с 1997 года, и она не имеет прямого денежного эквивалента. Лауреатом премии становилась, в частности, научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Организация была отмечена в 2014 году в категории организаций с численностью работников свыше тысячи человек.