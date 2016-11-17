На Среднем Урале выберут лучший гастрономический маршрут для любителей футбола

17 ноября 2016, 12:20 / Спорт

Каждый свердловчанин сейчас может предложить свой вариант туристического маршрута для гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, Центр развития туризма Сведловской области объявил конкурс на лучший туристический маршрут по Среднему Уралу. Свои варианты туров для путешественников свердловчане могут предлагать по трём номинациям: культурно-познавательный маршрут, городской маршрут и гастрономический маршут.

По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, конкурс организован для того, чтобы вызвать у туристов, которые приедут в Екатеринбург на матчи чемпионата мира по футболу-2018 года, интерес к историческому и культурному наследию Среднего Урала.

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