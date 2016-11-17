Российские мусоровозы оборудуют датчиками ГЛОНАСС

Правительство Российской Федерации утвердило порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующий документ за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева опубликован в четверг, 17 ноября, на сайте кабинета министров. Одним из новшеств, утверждаемых постановлением, станет обязательная установка на мусоровозы и другие средства транспортировки отходов датчиков ГЛОНАСС или GPS.

- Транспортирование твёрдых коммунальных отходов с использованием мусоровозов, не оснащённых аппаратурой спутниковой навигации, допускается до 1 января 2018 года, - говорится в тексте постановления. - В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный журнал по форме, утверждённой уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твёрдых коммунальных отходов.

Кроме того, в документе оговаривается, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов производятся в соответствии с правилами обращения с твёрдыми коммунальными отходами, утверждёнными правительством РФ.

С юридическим лицом, имеющим статус регионального оператора, заключается соответствующий договор, который может быть расторгнут по изложенным в постановлении основаниям. К таковым относятся допущенные более двух раз в год нарушения.