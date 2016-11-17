В Екатеринбурге дошкольница попала в опасную ситуацию из-за планшета

В Екатеринбурге спасатели вызволили из закрытой комнаты двухлетнюю девочку, которая увлеклась играми на планшете. Об этом сообщает служба спасения "Сова".

Инцидент произошёл на улице Амундсена. Юная свердловчанка закрылась в комнате, чтобы уединиться с любимой электронной игрушкой. Девочка никак не реагировала на просьбу матери открыть дверь, и тогда женщина вызвала спасателей.

Прибыв на место, специалисты быстро вскрыли замок при помощи инструментов. Когда спасатели открыли дверь в комнату, ребёнок продолжал играть на планшете.

Служба спасения "Сова":