В Каменске-Уральском откроется православный Центр гуманитарной помощи

Каменская епархия выиграла 499 тысяч 780 рублей на создание центра гуманитарной помощи "Забота". Пункт материальной (вещевой) и продуктовой помощи для жителей Каменск-Уральского, Камышловского, Пышминского и Богдановичского районов откроется к концу зимы, сообщила "ОГ" пресс-секретарь епархии Татьяна Максимова.

По словам пресс-секретаря, Каменская епархия раньше проводила благотворительные акции: собирала подарки и добротные вещи для нуждающихся. Прежний гуманитарный "штаб" с трудом вмещал вещи и людей. Для реализации проекта администрация города бесплатно выделили помещение на первом этаже пустующего здания (ул. Титова, 8).

- Конкурс проводился Отделом по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ в июле-октябре этого года. Выделенные средства Каменской епархии перечислят после 1 декабря, тогда начнём оснащать новое помещение на улице Титова стойками и корзинами для одежды, необходимой мебелью. Центр гуманитарной помощи "Забота" поможет беременным, одиноким мамам и многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, - рассказала "ОГ" Татьяна Максимова.

На приходах Каменской епархии уже составляют списки нуждающихся. Как пояснили в епархии, людей туда включают, руководствуясь только их материальным положением, независимо от вероисповедания.