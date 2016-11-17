В Екатеринбурге снова горела веранда детского сада. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, 16 ноября пострадал детский сад на улице Педагогической.

Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 21:15 по местному времени. На площади 15 квадратных метров на открытой площадке сгорела веранда детсада №34. Пожарные полностью справились с пламенем спустя полчаса после вызова.

Как писала "ОГ", в Екатеринбурге участились случаи возгораний на территории детских садов. Так, 7 ноября, была повреждена обшивка веранды детских садов на Краснофлотцев и Сыромолотова. Днём ранее пострадали детсады на бульваре Сергея Есенина и улице Панельной. Вечером 12 ноября горела веранда в садике на Черноярской.