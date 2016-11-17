"Облкоммунэнерго": ответственность за аварию в Артёмовском лежит на муниципалитете

В аварии на магистральном теплопроводе в Артёмовском виноват муниципалитет. Об этом сообщили по итогам аварийно-восстановительных работ представители эксплуатирующей организации - "Облкоммунэнерго".

Объекты теплоснабжения и тепловые сети Артёмовского были переданы в аренду "Облкоммунэнерго" 5 лет назад в крайне изношенном состоянии, говорится в официальном сообщении пресс-службы. Собственник - муниципалитет – практически не вкладывал средства в реконструкцию сетей.

По словам представителей "Облкоммунэнерго", произошла "усталость металла": ночью резко похолодало, соответственно, температура теплоносителя в трубе поднялась, что послужило причиной температурной деформации.

Напомним, из-за разрыва трубопровода диаметром 320 мм на улице Энергетиков в ночь на 16 ноября без тепла и горячей воды в Артёмовском более 12 часов оставались 106 домов, а также школа, детский сад и Дом культуры. Уже тогда специалисты установили, что стальные трубы не менялись в городе почти 60 лет, в то время как допустимый срок эксплуатации меньше в два с лишним раза.

Стоит упомянуть, что сложившаяся в муниципалитете ситуация тянется ещё с 2010 года - тогдашний глава Свердловской области Александр Мишарин даже уволил руководителя местной администрации Юрия Манякина именно в связи с неспособностью решить вопрос с нормальным теплоснабжением Артёмовского и развал городского ЖКХ.