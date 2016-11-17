В Новолялинском городском округе появится предприятие по лесопереработке

Минпромторг РФ включил проект открытия нового предприятия по лесопереработке в посёлке Лобва (Новолялинский ГО) в перечень приоритетных в области освоения лесов. С 2016 по 2019 год предприятие ООО "Лесной Урал Лобва" проинвестируют на 456,4 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и науки Свердловской области.

Включение проекта в перечень приоритетных позволит будущему инвестору получить льготную арендную ставку за пользование лесными ресурсами в размере 50% и лесные делянки без аукциона.

- Проект был поддержан, так как предусматривает создание высокоэффективного и рентабельного производства, которое обеспечит полный цикл лесозаготовительных и лесовосстановительных работ. В ходе его реализации появятся 163 рабочих места. Запуск предприятия будет способствовать развитию инфраструктуры посёлка Лобва и всего Новолялинского района, - отметили в Министерстве промышленности и науки Свердловской области.

Предприятие станет выпускать топливо для муниципальных котельных, хвойные и берёзовые пиломатериалы, профильные детали из древесины, комплекты для строительства домов из профилированного бруса, топливные гранулы, древесный уголь. Срок окупаемости составит пять с половиной лет после запуска.