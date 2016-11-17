Евгений Куйвашев подготовил предисловие к книге об Иване Граматике

18 ноября в 15 часов в Доме журналистов состоится презентация книги "Один из нас", предисловие к которой подготовил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как пояснила "ОГ" ответственный секретарь Свердловского творческого союза журналистов Ольга Закорюкина, этот сборник рассказывает об Иване Граматике, более пятнадцати лет руководившем Северным управленческим округом и скончавшемся в 2015 году.

— Книга составлена из воспоминаний коллег, друзей и родных, — пояснила Ольга Закорюкина.

По её словам, в сборник вошло в общей сложности около шестидесяти очерков, подготовленных большим коллективом журналистов из Карпинска.

Это неслучайно: значительная часть карьеры Ивана Граматика связана с Карпинском. В этом городе он сначала трудился на предприятии "Вахрушевуголь", а потом работал в горадминистрации.

Фото: СТСЖ