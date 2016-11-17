Водитель маршрутки в Екатеринбурге за час 10 раз нарушил ПДД

В Екатеринбурге сотрудник дорожной полиции за одну поездку в автобусе маршрута № 05 (улица Павла Шаманова — Химмаш) зафиксировал 10 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Автоинспекторы вместе с представителями муниципальной транспортной инспекции после многочисленных жалоб пассажиров провели проверку на маршруте №05. Сотрудник ГИБДД "под прикрытием" ехал в автобусе на правах обычного пассажира и по пути документировал все нарушения, допущенные водителем. За автобусом следовал служебный автомобиль с автоинспекторами — они записывали на фото и видео нарушения правил дорожного движения.

После окончания контроля силовики задокументировали 10 нарушений правил использования звуковых сигналов и световых приборов, маневрирования. Водитель также попался на разговоре по мобильному телефону во время движения, езде с открытыми дверями, грубом обращении с пассажирами и отключении приборов отопления салона.

Как уточнили "ОГ" в ведомстве, все эти нарушения 45-летний водитель допустил примерно за час во время поездки от одной конечной остановки до другой. В итоге в отношении мужчины было возбуждено 10 административных производств за нарушения ПДД России. Автоинспектор составил в отношении перевозчика протокол. Транспортной организации грозит штраф за допущенные нарушения.

Сотрудники ГИБДД намерены продолжить работу по проверкам водителей общественного транспорта.