Александр Лукашенко ответил на вопрос "Областной газеты" о необходимости модернизации ЕврАзЭС-ЕАЭС

17 ноября 2016, 14:04 / Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос "Областной газеты" о перспективах взаимодействия наших стран в формате ЕврАзЭС (ЕАЭС) , который, возможно, требует дальнейшей модернизации в связи с существенным падением товарооборота между государствами-участниками, заявил, что если главы государств не выработают новые принципы этого союза, то союз ждут серьёзные испытания.

Речь идёт не только о необходимости доработки и усовершенствования документов многолетней давности, но и о координации действий членов соглашения в отношениях с другими странами и международными организациями.

- Посмотрите, в Америке победил Трамп. Кто сказал, что для нас он лучше, чем Клинтон? Это прагматик, который будет жёстко отстаивать интересы США. Мы должны думать не о нём, а о том, где наше место в этом мире. В том числе место нашего экономического союза. Если бы россияне, судя по СМИ, интересовались экономикой своей страны и её партнёров также, как выборами в Америке, то мы продвинулись бы гораздо дальше. О своей экономике надо думать и решать наши проблемы, - подчеркнул Лукашенко.

СПРАВКА "ОГ"

ЕврАзЭС-ЕАЭС - Евразийское экономическое сообщество (союз), международная экономическая организация, созданная для эффективного продвижения Сторонами процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях.

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