Первое чтение областного бюджета на 2017 год пройдёт 22 ноября
17 ноября 2016, 14:29 / Политика
22 ноября Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2017 год.
Как сообщает областной департамент информполитики, с 24 ноября в региональном парламенте стартуют согласительные процедуры по подготовке этого законопроекта ко второму и третьему чтениям. Сопредседателями временной согласительной комиссии стали губернатор Евгений Куйвашев и спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.
Предполагается, что в составе этой комиссии будут работать свыше 70 человек: депутаты, представители различных органов госвласти, муниципалитетов, бизнес-объединений и общественных организаций.