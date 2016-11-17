Первое чтение областного бюджета на 2017 год пройдёт 22 ноября

22 ноября Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2017 год.

Как сообщает областной департамент информполитики, с 24 ноября в региональном парламенте стартуют согласительные процедуры по подготовке этого законопроекта ко второму и третьему чтениям. Сопредседателями временной согласительной комиссии стали губернатор Евгений Куйвашев и спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

Предполагается, что в составе этой комиссии будут работать свыше 70 человек: депутаты, представители различных органов госвласти, муниципалитетов, бизнес-объединений и общественных организаций.