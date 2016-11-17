В России официально заблокировали социальную сеть профессионалов LinkedIn

Начиная с четверга, 17 ноября, на территории Российской Федерации официально запрещённой стала социальная сеть LinkedIn. Как сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), операторам связи направлено предписание на блокировку указанной соцсети.

На основании вступившего в законную силу решения суда социальная сеть LinkedIn внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направлена для блокировки операторам связи, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Судебное решение о блокировке сайта было принято Таганским судом Москвы по иску Роскомнадзора в защиту прав неограниченного круга лиц – субъектов персональных данных. 10 ноября Московский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции.