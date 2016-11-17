В Екатеринбурге с улиц города уберут более 150 трупов животных

В Екатеринбурге до конца 2017 года уберут с улиц города больше 150 мёртвых собак и не менее 10 трупов крупных животных. Соответствующий заказ администрации столицы Урала опубликован на сайте госзакупок.

Как следует из документации, мэрия объявила аукцион на подбор и утилизацию трупов животных — собак, бесхозного скота и диких обитателей. Максимальная цена заявки составляет 359 681,36 рубля. Услуга будет оплачена из бюджета муниципалитета.

Организация обязана с момента заключения контракта и до 29 декабря 2017 года собрать 158 трупов собак и столько же уничтожить, а также провести такую же операцию с крупными животными. На них установлен лимит в 10 голов.

При этом установлены условия исполнения договора. Подрядчик обязан собирать останки животных только на территории Екатеринбурга и перевозить их на своём транспорте. Каждый труп подлежит осмотру ветеринарной государственной службой. Уничтожение проводится в биологических ямах или методом кремации. До утилизации трупы должны храниться в специальной камере.

Добавим, победитель аукциона станет известен не ранее 28 ноября.