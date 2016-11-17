Четверо свердловчан вошли в топ-100 самых цитируемых учёных России

17 ноября 2016, 15:45 / Общество

По данным российского индекса научного цитирования (РИНЦ), четверо свердловских учёных вошли в топ-100 самых продуктивных в России авторов работ по общим и комплексных проблемам технических, прикладных наук и отраслей народного хозяйства.

Как сообщает областной департамент информполитики, трое из этих учёных представляют Уральское отделение РАН: Алексей Макаров из Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Эдуард Горкунов из Института машиноведения УрО РАН и Сергей Алексеев из Научно-инженерного центра "Надёжность и ресурс больших систем и машин" УрО РАН. Четвёртый учёный трудится в Уральском государственном аграрном университете — Николай Барбин.

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