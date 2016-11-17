Павел Дацюк будет защищать диплом в УрФУ

18 ноября. 12:00. Известный хоккеист Павел Дацюк будет защищать диплом в Уральском федеральном университете.

Защита состоится в Институте физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ.

Научным руководителем дипломной работы по теме управления спортивной подготовкой юных хоккеистов стал министр физической культуры и спорта Свердловской области, завкафедрой управления в сфере физической культуры и спорта УрФУ Леонид Рапопорт. Тема дипломной работы чемпиона мира по хоккею связана со сравнением управления развитием детского хоккея в России и Канаде. Примеры взяты из работы детских хоккейных школ Детройта и Екатеринбурга. В случае успешной защиты Павел Дацюк получит диплом специалиста.

Защита состоится в корпусе университета по адресу: улица Коминтерна, 1.