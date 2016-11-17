Свердлоблсуд оставил на свободе директора фирмы, ремонтировавшей крыши Завода имени Калинина

Свердловский областной суд в четверг, 17 ноября, поддержал решение нижестоящей инстанции и оставил на свободе Юрия Ожиганова, директора строительной компании, занимавшейся ремонтом кровли на Машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге. Таким образом, ходатайство следователей о заключении Ожиганова под стражу уже второй раз оставлено без удовлетворения, сообщили в пресс-службе облсуда.

- Областной суд оставил без изменения решение Ленинского суда Екатеринбурга, который отказал 12 ноября следствию в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу Юрия Ожиганова, обвиняемого по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и части 2 статьи 118 УК РФ -"Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" из-за обрушении крыши на ЗиКе, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 12 ноября решение об освобождении Ожиганова из-под стражи было принято Ленинским судом Екатеринбурга. 43-летний предприниматель был задержан правоохранительными органами по факту ЧП на Заводе имени Калинина - тогда в результате обрушения кровли между 42-м и 10-м цехами погибли четверо и пострадали 14 человек.