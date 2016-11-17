Мэрия Екатеринбурга определила лауреатов премии Татищева и де Геннина

17 ноября 2016, 16:25 / Земства

Мэрия столицы Урала определила имена лауреатов премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина. Награждение состоится в исторический день основания города 18 ноября в Камерном театре Объединённого музея писателей Урала.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, победители получат вместе с премией также памятную медаль.

В этом году лауреатами стали:

Номинация "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины" за работу "Инновационные технологии хирургического лечения активной стадии ретинопатии недоношенных детей в Екатеринбурге и в Свердловской области":

  • Советник по стратегическому планированию и реализации программы реабилитации детской клинической больницы восстановительного лечения "Научно-практический центр "Бонум", доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Светлана Блохина
  • Врач-анестезиолог детской клинической больницы восстановительного лечения "Научно-практический центр "Бонум", доктор медицинских наук Игорь Елькин
  • Врач-офтальмолог Областного центра ретинопатии недоношенных детской клинической больницы восстановительного лечения "Научно-практический центр "Бонум", кандидат медицинских наук Михаил Карякин
  • Заведующий кафедрой офтальмологии Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный офтальмолог Уральского федерального округа Сергей Коротких
  • Руководитель Областного детского офтальмологического центра детской клинической больницы восстановительного лечения "Научно-практический центр "Бонум", кандидат медицинских наук Елена Степанова.

Номинация "За заслуги в области образования, культуры и искусства" за реализацию проекта "X общегородской мультикультурный междисциплинарный проект "Ночь музеев - 2016" в Екатеринбурге":

  • Заведующая кафедрой истории искусств, профессор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина Тамара Галеева
  • Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев
  • Заместитель директора Музея истории Екатеринбурга Оксана Мокеева
  • Директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Прудникова
  • Заместитель директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Юлия Сирина
  • Начальник Управления культуры администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.

В номинации "За заслуги в области архитектуры и строительства" за реализацию проекта "Многофункциональный комплекс с конгресс-холлом по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 3 а под размещение Президентского центра Б.Н. Ельцина":

  • Директор Общества с ограниченной ответственностью "Архстройпроект-А", председатель Союза архитекторов Свердловской области, руководитель проекта Сергей Алейников
  • Архитектор Общества с ограниченной ответственностью "Архстройпроект-А", главный архитектор проекта Галина Алексеева
  • Архитектор, руководитель архитектурного бюро BERNASKONI, автор дизайна оформления музея первого Президента России Б.Н. Ельцина Борис Бернаскони
  • Архитектор Общества с ограниченной ответственностью "Архстройпроект-А" Владимир Громада
  • Председатель Правления фонда "Президентский центр Б.Н. Ельцина", исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов.
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