Мэрия Екатеринбурга определила лауреатов премии Татищева и де Геннина

Мэрия столицы Урала определила имена лауреатов премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина. Награждение состоится в исторический день основания города 18 ноября в Камерном театре Объединённого музея писателей Урала.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, победители получат вместе с премией также памятную медаль.

В этом году лауреатами стали:

Номинация "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины" за работу "Инновационные технологии хирургического лечения активной стадии ретинопатии недоношенных детей в Екатеринбурге и в Свердловской области":

Советник по стратегическому планированию и реализации программы реабилитации детской клинической больницы восстановительного лечения "Научно-практический центр "Бонум", доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Светлана Блохина

Врач-анестезиолог детской клинической больницы восстановительного лечения "Научно-практический центр "Бонум", доктор медицинских наук Игорь Елькин

Врач-офтальмолог Областного центра ретинопатии недоношенных детской клинической больницы восстановительного лечения "Научно-практический центр "Бонум", кандидат медицинских наук Михаил Карякин

Заведующий кафедрой офтальмологии Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный офтальмолог Уральского федерального округа Сергей Коротких

Руководитель Областного детского офтальмологического центра детской клинической больницы восстановительного лечения "Научно-практический центр "Бонум", кандидат медицинских наук Елена Степанова.

Номинация "За заслуги в области образования, культуры и искусства" за реализацию проекта "X общегородской мультикультурный междисциплинарный проект "Ночь музеев - 2016" в Екатеринбурге":

Заведующая кафедрой истории искусств, профессор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина Тамара Галеева

Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев

Заместитель директора Музея истории Екатеринбурга Оксана Мокеева

Директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Прудникова

Заместитель директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Юлия Сирина

Начальник Управления культуры администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.

В номинации "За заслуги в области архитектуры и строительства" за реализацию проекта "Многофункциональный комплекс с конгресс-холлом по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 3 а под размещение Президентского центра Б.Н. Ельцина":