В посёлке Балтым стартует чемпионат России по настольному теннису среди команд премьер-лиги
17 ноября 2016, 16:46
18 ноября. 10:00. В Центре настольного тенниса посёлка Балтым стартуют игры 1-го тура чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд премьер-лиги.
В борьбу за награды вступают 12 команд, разделённых на две группы. Всего командам предстоит сыграть четыре тура.
Соревнования пройдут по адресу: посёлок Балтым, улица Первомайская, 50 а.
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