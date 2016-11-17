В посёлке Балтым стартует чемпионат России по настольному теннису среди команд премьер-лиги

17 ноября 2016, 16:46

18 ноября. 10:00. В Центре настольного тенниса посёлка  Балтым  стартуют игры 1-го тура чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд премьер-лиги.

В борьбу за награды вступают 12 команд, разделённых на две группы. Всего командам предстоит сыграть четыре тура.

Соревнования пройдут по адресу: посёлок Балтым, улица Первомайская, 50 а.

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