В посёлке Балтым стартует чемпионат России по настольному теннису среди команд премьер-лиги

18 ноября. 10:00. В Центре настольного тенниса посёлка Балтым стартуют игры 1-го тура чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд премьер-лиги.

В борьбу за награды вступают 12 команд, разделённых на две группы. Всего командам предстоит сыграть четыре тура.

Соревнования пройдут по адресу: посёлок Балтым, улица Первомайская, 50 а.