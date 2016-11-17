В посёлке Садовом закрыли движение общественного транспорта из-за нерасчищенной дороги

С 17 ноября екатеринбургская Госавтоинспекция закрыла движение общественного транспорта в посёлке Садовом. Участок дороги от улицы Валимхаматова со стороны улицы Лунной в направлении ЕКАДа откроют лишь после надлежащей уборки проезжей части, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Причиной ограничений послужили недостатки зимнего содержания автодороги. Вчера в посёлке Садовом произошло столкновение автомашины "ВАЗ-21041" с КамАЗом на улице Валимхаматова. В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован.

- Водитель ВАЗа двигался в сторону Кольцевой дороги; неправильно выбрав скорость движения, он выехал на встречную полосу и допустил столкновение. На месте аварии сотрудники ДТП зафиксировали снежные накаты и нерасчищенные от снежных масс обочины. Возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 12.34 "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог" КоАП РФ). Организации вчера было направлено предписание о необходимости приведения автодороги в безопасное состояние, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня после очередной проверки Госавтоинспекция Екатеринбурга ввела ограничения движения общественного транспорта, так как организация до сих пор не устранила предъявленные недостатки.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области.